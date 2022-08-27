Трамп намерен предотвратить изучение изъятых документов и требует отставки судьи

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд дополнительное ходатайство вечером в пятницу.

В нем он просит суд запретить правительству изучать документы, изъятые в Мар-а-Лаго, до тех пор, пока не будет назначено третье лицо, так называемый «специальный мастер» для самостоятельного контроля экспертизы документов.

Адвокаты Трампа заявили, что их ходатайство должно быть удовлетворено, поскольку опубликованное заявление, на котором основывался обыск дома Трампа во Флориде 8 августа, было чрезмерно отредактировано.

В нем почти нет информации, которая позволила бы (Трампу) понять, почему произошел обыск или что было вынесено из его дома. Несколько строк, которые зачернены, вызывают больше вопросов, чем ответов.

В ходе обыска ФБР обнаружило конфиденциальные и в ряде случаев совершенно секретные документы . 184 документа были отнесены к категории "конфиденциально", 92 - "секретно" и 25 - "совершенно секретно". На некоторых были рукописные заметки — возможно, самого Трампа.

Ранее Трамп попросил судью, санкционировавшего обыск в его доме во Флориде, уйти в отставку.

«Судье Брюсу Рейнхарту не следовало допускать проникновения в мой дом», — написал Трамп в социальных сетях.