Глава Минюста Чехии предупредил о революционной ситуации в Европе
По словам Павела Блажека, небывалый рост цен на энергию способен вызвать угрозу политической системе Чехии.
Блажек сравнивает ситуацию с 1989 годом, но она по его оценке «еще более драматична».
«Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго. Если не будет найдено решение (кризиса) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», — добавил Блажек, предупредив об угрозе революции.
Как председательствующая в ЕС страна Чехия созвала в пятницу экстренное заседание министров энергетики стран-участниц.
По данным Чешского статуправления, цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6%, а газа — на 59,8%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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