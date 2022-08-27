Глава Минюста Чехии предупредил о революционной ситуации в Европе

По словам Павела Блажека, небывалый рост цен на энергию способен вызвать угрозу политической системе Чехии.

Блажек сравнивает ситуацию с 1989 годом, но она по его оценке «еще более драматична».

«Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго. Если не будет найдено решение (кризиса) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», — добавил Блажек, предупредив об угрозе революции.

Как председательствующая в ЕС страна Чехия созвала в пятницу экстренное заседание министров энергетики стран-участниц.

По данным Чешского статуправления, цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6%, а газа — на 59,8%.