NI: Trafigura продает российское топливо Эквадору из-за скорого запрета ЕС

Trafigura Group помогает российскому дизельному топливу попасть в Латинскую Америку, поскольку надвигается запрет на продажу таких бочек в Европе.

По словам людей, знакомых с ситуацией, сырьевой трейдер зафрахтовал судно Marlin Aventurine для доставки 262 000 баррелей дизельного топлива государственной нефтяной компании Эквадора Petroecuador.

В попытке лишить правительство Путина наличных денег, США запретили импорт российской нефти и продуктов, в то время как запрет Европейского союза вступает в силу постепенно, а крайние сроки начинаются позже в этом году. Trafigura была в числе компаний, заявивших, что отвернется от России.

В апреле трейдер объявил, что прекратит подписывать контракты на сырую нефть с российским государственным производителем ПАО "Роснефть" до 15 мая, установленного ЕС крайнего срока для заключения новых сделок, и значительно сократит закупки нефтепродуктов.