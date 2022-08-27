NI: Trafigura продает российское топливо Эквадору из-за скорого запрета ЕС
Trafigura Group помогает российскому дизельному топливу попасть в Латинскую Америку, поскольку надвигается запрет на продажу таких бочек в Европе.
По словам людей, знакомых с ситуацией, сырьевой трейдер зафрахтовал судно Marlin Aventurine для доставки 262 000 баррелей дизельного топлива государственной нефтяной компании Эквадора Petroecuador.
В попытке лишить правительство Путина наличных денег, США запретили импорт российской нефти и продуктов, в то время как запрет Европейского союза вступает в силу постепенно, а крайние сроки начинаются позже в этом году. Trafigura была в числе компаний, заявивших, что отвернется от России.
В апреле трейдер объявил, что прекратит подписывать контракты на сырую нефть с российским государственным производителем ПАО "Роснефть" до 15 мая, установленного ЕС крайнего срока для заключения новых сделок, и значительно сократит закупки нефтепродуктов.
Опубликовано: Силивончик Алина
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