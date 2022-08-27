Bloomberg: США считает Турцию такой же угрозой как Россию и Китай
Председатель Сената США Роберт Менендес высказал мнение, что Турция является одной из угроз для восточного побережья Средиземноморья.
США уже давно себе старается найти противников. Американский политик считает, что Анкара по угрозе опасности приравнивается к Китаю и России.
Однако представитель Сената США так и не назвал основные действия, которые они хотят осуществить в сторону Турции.
Несмотря на то, что Турция является одним из членов Североатлантического альянса, некоторые поступки начинают вызывать сомнения у американских властей.
Опубликовано: Силивончик Алина
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