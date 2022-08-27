В Триполи начались боестолкновения на фоне политического кризиса в Ливии
Ожесточенные столкновения между вооруженными группировками вспыхнули в ночь с пятницы на субботу в столице Ливии Триполи.
Бои с использованием, в том числе, тяжелого оружия происходили в нескольких районах города.
Столкновения произошли между двумя влиятельными вооруженными группировками, сообщают местные СМИ, не раскрывая подробностей.
На западе страны одни ополченцы поддерживают главу правительства, базирующегося в Триполи, Абдельхамида Дбейбу, а другие — главу конкурирующего правительства Фатхи Бачагу, который находится в Сирте и считает «нелегитимной» действующую исполнительную власть.
С момента своего назначения парламентом в феврале Бачага безуспешно пытался войти в Триполи, чтобы установить там свою власть, угрожая применить для этого силу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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