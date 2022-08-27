Ученые рассказали, что нужно съесть, чтобы лучше спать

Хорошее воздействие на организм оказывают белковые продукты, сложные злаки и ягода вишня.

В последнее время многие жалуются на проблемы со сном. Как поясняют ученые, эту проблему можно корректировать с помощью правильного набора продуктов. Какие из них съесть, чтобы быстрее уснуть?

Белки

Как правило, успокаивают и помогают расслабиться и уснуть белковые продукты. Это - курица, индейка, сыр, яйца, молоко. В них содержится аминокислота под названием триптофан, которая способствует секреции серотонина и мелатонина.

Если в течение дня есть богатые животным белком продукты, а в качестве гарнира выбирать к ним овощи, к вечеру организм сумеет выработать достаточно мелатонина для спокойного сна.

Цельные злаки

Очень полезны также зерновое печенье или хрустящие хлебцы с отрубями. Содержащиеся в злаках витамины помогают переработать триптофан в мелатонин и серотонин. Если не спится, можно съесть на ужин пасту с овощами, запеченный картофель, коричневый рис. Сложные углеводы — отличный источник витаминов группы В, а они тоже положительно влияют на качество сна.

Вишня

Эта ягода сама по себе богата мелатонином — «гормоном сна». Вишни также стимулируют организм на дополнительную секрецию своего мелатонина. Вишню можно заменить стаканом вишневого сока.

Орехи и семечки

Они содержат как триптофан, так и магний, оказывающий на организм успокаивающее влияние. Чтобы улучшить сон, нужно съесть немного семечек или орехов ближе к вечеру. Но не переусердствовать с объемом: достаточно порции в 30 гр.

Теплые напитки

На ночь желательно выпить травяной чай (с мятой и ромашкой), либо стакан теплой воды с лимонным соком, подогретое молоко. Это поможет расслабиться и настроиться на отдых. А алкоголь, наоборот, - сделает сон рваным и некрепким.