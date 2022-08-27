Уроженец России стал чемпионом мира по игре на воздушной гитаре

Кирилл Блюменкранц уроженец России, проживающий во Франции, стал чемпионом среди исполнителей на воздушной гитаре.

Чемпион мира 2015 года, также известный как «Гитарантула», родом из России, но выступает за Францию, одержал победу в финале над семью соперниками в городе Ул (Финляндия) в пятницу вечером.

Соревнование заключается в игре на воображаемой гитаре под музыкальное сопровождение. Кубок мира является частью августовского фестиваля музыки, искусства, литературы и перформанса в регионе Оуло и проводится с 1996 года. В 2020 и 2021 годах чемпионат мира был отменен из-за пандемии. Девиз конкурса: «Делай воздух, а не войну».

«Мы считаем, что никто не смог бы держать в руках пистолет, если бы все играли на воздушной гитаре», — сказала организатор Анна-Кайса Кеттунен, сообщает телекомпания Yle.

Победитель отметил: «Мы хотим веселиться на сцене и производить позитивную энергию для публики». По его словам, на турнире он встретил хороших друзей.

«Я надеюсь, что мы сможем поддерживать чемпионат мира по воздушной гитаре как можно дольше. Особенно в эти темные времена», — сказал Блюменкранц.

В финальном туре участники выступали перед залом в 3500 зрителей под песню "Zitti di buoni" итальянского победителя Евровидения Måneskin. Следом за Блюменкранцем на втором месте оказался еще один представитель Франции Фредерик «Французский поцелуй».