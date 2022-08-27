Почему таджикские девушки посылают парней, пригласивших их на свидание
Тем самым они отдают дань традициям и собственному представлению о чистоте и непорочности.
Таджикистан, в отличие от некоторых государств-соседей, совсем не закрытая страна. Здесь не запрещают алкоголь, а от девушек не требуют покрывать волосы либо прятать лицо.
И сами таджички не выглядят «забитыми», свободно общаются и улыбаются незнакомцам. Однако ни на свидание, ни в кино они с парнем не пойдут. Даже если парень - их национальности.
Все это можно, но - только после свадьбы и с мужем. Это старинное правило, но соблюдают его по сей день.
Дело в том, что в Таджикистане считают: если девушка приняла приглашение прогуляться, в обществе ее будут считать гулящей. Ей будет некомфортно жить в атмосфере всеобщего порицания, еще сложнее - выйти замуж.
Вообще запрет пошел от того, что местные мужчины - гордые и своенравные. Свою женщину они хотят видеть чистой и непорочной - другую замуж не позовут.
Потому отказы девушки от свиданий, даже если ее уже позвали в жены, таджики воспринимают положительно. Это означает стойкость избранницы перед соблазнами.
Так что таджичка скорее согласится выйти за парня замуж, нежели сходить с ним в кино.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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