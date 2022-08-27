Сербия отменила запланированный на сентябрь Европрайд
Сербия отменила проведение в сентябре EuroPride, заявил в субботу президент Александр Вучич , сославшись, в частности, на кризис в Косово.
«По согласованию с большинством членов правительства и с премьер-министром марш гордости, или как бы это ни называлось, будет отложен или отменен», — заявил г-н Вучич на пресс-конференции в субботу.
«Просто в такой момент невозможно все успеть», — добавил он.
Напомним, что Сербия сейчас занята разрешением косовского кризиса. Непризнанная республика Косово с 1 августа ввела запрет на въезд лицам с непереоформленными документами и номерами автомобилей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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