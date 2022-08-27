В Нидерландах прошла массовая эвакуация переполненного центра для просителей убежища

По словам официальных лиц в субботу, сотни лиц, ищущих убежища, которые разбили лагерь возле центра размещения в Тер-Апеле на севере Нидерландов, были перевезены в другие места по всей стране.

Красный Крест и нидерландское отделение организации «Врачи без границ» (MSF) предупредили о надвигающейся гуманитарной чрезвычайной ситуации в приемном центре в Тер-Апеле, деревне недалеко от города Гронинген, за пределами которой спали более 700 человек, часто в течение трех недель, надеясь получить убежище во время изучения их дела.

«Вчера поздно вечером несколько сотен человек были доставлены автобусом в другие пункты приема в стране», — сказал Леон Вельдт, представитель голландского агентства по делам беженцев (COA). «Мы надеемся постепенно нормализовать ситуацию в Тер-Апеле», — добавил он.

Однако, по сообщениям голландских газет в субботу, десятки мужчин остались, в основном из-за боязни потерять место в очереди. В пятницу сотни просителей убежища видели лежащими на земле под самодельными брезентами.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал, что в центре были допущены ошибки, пообещав «структурное решение проблемы».

В пятницу вечером правительство Нидерландов объявило о мерах по преодолению этого кризиса, возложив вину за нехватку персонала в COA и нехватку жилья в Нидерландах. Около 16 000 человек, чьи ходатайства о предоставлении убежища были удовлетворены, не имеют жилья и вынуждены оставаться в центрах.