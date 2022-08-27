Наводнение в пустыне повредило шоссе Лос-Анджелес-Феникс

Главная магистраль из Лос-Анджелеса в Финикс была повреждена внезапным наводнением, которое размыло часть дороги через пустыню Южной Калифорнии во время муссонных ливней.

Службы сообщают, что в среду из-за проливных дождей вода размыла проезжую часть к востоку от Лос-Анджелеса.

Движение в обоих направлениях было остановлено, но позже вновь открылись полосы движения в западном направлении для автомобилистов, направляющихся из Аризоны в Калифорнию.

После оперативного ремонта удалось открыть одну полосу дороги Лос-Анджелес-Феникс, сообщили власти.