Наводнение в пустыне повредило шоссе Лос-Анджелес-Феникс
Главная магистраль из Лос-Анджелеса в Финикс была повреждена внезапным наводнением, которое размыло часть дороги через пустыню Южной Калифорнии во время муссонных ливней.
Службы сообщают, что в среду из-за проливных дождей вода размыла проезжую часть к востоку от Лос-Анджелеса.
Движение в обоих направлениях было остановлено, но позже вновь открылись полосы движения в западном направлении для автомобилистов, направляющихся из Аризоны в Калифорнию.
После оперативного ремонта удалось открыть одну полосу дороги Лос-Анджелес-Феникс, сообщили власти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наводнение в пустыне повредило шоссе Лос-Анджелес-Феникс
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