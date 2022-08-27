Жена Сильвестра Сталоне обвинила его в растрате семейного имущества
Дженнифер Флавин подала иск на Сильвестра Сталоне за его преднамеренную трату семейного бюджета.
Согласно закону Флориды о разводе, обвинение связано с чрезмерными расходами или заимствованиями одного из супругов.
Флавин просит в документах, чтобы "Мужу было запрещено продавать, передавать, присваивать, обременять или растрачивать какие-либо активы во время этих разбирательств". Из-за предполагаемой "расточительности" Сталлоне она также просит о "неравном распределении семейного имущества в ее пользу".
По некоторым оценкам, у супругов есть состояние в сотни миллионов долларов, включая дорогостоящую недвижимость. В 2020 году Сталлоне приобрели особняк за 35 миллионов долларов в Палм-Бич, штат Флорида, который, согласно судебным документам, стал основной резиденцией пары.
Опубликовано: Силивончик Алина
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