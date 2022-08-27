Жена Сильвестра Сталоне обвинила его в растрате семейного имущества

Дженнифер Флавин подала иск на Сильвестра Сталоне за его преднамеренную трату семейного бюджета.

Согласно закону Флориды о разводе, обвинение связано с чрезмерными расходами или заимствованиями одного из супругов.

Флавин просит в документах, чтобы "Мужу было запрещено продавать, передавать, присваивать, обременять или растрачивать какие-либо активы во время этих разбирательств". Из-за предполагаемой "расточительности" Сталлоне она также просит о "неравном распределении семейного имущества в ее пользу".

По некоторым оценкам, у супругов есть состояние в сотни миллионов долларов, включая дорогостоящую недвижимость. В 2020 году Сталлоне приобрели особняк за 35 миллионов долларов в Палм-Бич, штат Флорида, который, согласно судебным документам, стал основной резиденцией пары.