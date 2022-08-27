Максим Галкин высказал свое мнение о суррогатной матери Лизы и Гарри
По словам шоумена, к нему обратились родные Елены Ширининой, которую подозревают в том, что она родила детей для звездной пары.
46-летний комик опроверг активизировавшуюся в СМИ информацию о том, будто его детей выносила женщина по имени Елена Ширинина. Артист подчеркнул, что она ни за что страдает от обрушившейся на нее "известности" и попросил "прекратить преследование", сообщает СтарХит.
«Елена к нам не имеет никакого отношения. Она - не наша суррогатная мама, и ни в чем абсолютно не виновата. Никаких тайн не раскрывала, никем не ангажирована. Кроме преследования и проблем, такая слава ей ничего не дает», — подчеркнул Максим Галкин.
Шоумен рассказал о предыстории, ставшей причиной такого нездорового ажиотажа. По его словам, Елену пригласили на телепередачу - под предлогом дать комментарий о суррогатном материнстве.
Но в эфире, еще до видеосвязи, ведущие намекнули зрителям на нити, якобы объединяющие жительницу Казани и звездную пару.
«С этого момента ложь публикуется и тиражируется каждый год. В случае с человеком неизвестным она причиняет огромный вред жизни, репутации ему и его родным», — констатировал Максим.
Максим Галкин и 73-летняя Алла Пугачева состоят в браке с 2011-го года. А в 2013-м они стали родителями. Родившуюся 18 сентября двойню им выносила суррогатная мать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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