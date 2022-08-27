Spiegel: В засыхающем озере Мид найден труп 20-летней давности
По словам властей, останки человеческих костей, найденные на озере Мид ранее в этом году.
По предварительной экспертизе ткани были идентифицированы как лицо мужского пола из Лас-Вегаса, которого не стало почти 20 лет назад.
По данным судебной медицинской экспертизы округа Кларк, 42-летний Томас Эрндт утонул в озере 2 августа 2002 года.
По словам властей, Эрндт был опознан с помощью анализа ДНК, а также старой архивной информации и отчетов об случившемся инциденте.
Причина и способ смерти Эрндта не установлены, но представитель коронера сказал, что он, как полагают, утонул.
Эрндт "прыгнул с лодки 2 августа 2002 года, пропал без вести и предположительно утонул", согласно сообщению о смерти, опубликованному в Review-Journal. Его поминальная служба состоялась 9 августа 2002 года в католической церкви Принца Мира.
Опубликовано: Силивончик Алина
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