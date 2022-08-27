Япония обещает выделить 30 миллиардов долларов африканской помощи на саммите в Тунисе
В субботу Япония пообещала выделить 30 миллиардов долларов на цели развития Африке.
МИД Японии заявл, что хочет более тесно сотрудничать с континентом, поскольку основанный на правилах международный порядок находится под угрозой после вторжения России в Украину.
Выступая на японо-африканском саммите в Тунисе, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио будет работать над обеспечением поставок зерна в Африку в условиях глобального дефицита.
"Если мы откажемся от общества, основанного на правилах, и позволим односторонним изменениям статус-кво силой, последствия этого распространятся не только на Африку, но и на весь мир", - сказал Кисида по видеосвязи после положительного результата теста на COVID-19.
Опубликовано: Силивончик Алина
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