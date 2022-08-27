Алибасов считает Садальского «очень грязным человеком»
Конфликт между продюсером и актером разгорелся после того, как Стас обвинил Бари в выдумке истории с отравлением «Кротом».
Хотя с момента той истории прошло более трех лет, Бари Алибасов помнит обиду. В 2019-м году продюсер попал в больницу - по его словам, он случайно выпил жидкость для очистки труб.
Если одни поверили основателю группы "На-На" и даже посочувствовали, то другие - засомневались в искренности рассказа. В частности, Стас Садальский заявил, что не верит ни одному его слову.
Музыкант в итоге до сих пор называет бывшего друга подлым человеком.
«Я с ним дружил, было такое время, — поделился Бари Каримович. — Он очень грязный человек. Сделал популярность на грязи - ведь самый верный ход, чтобы обмазать всех говном. Вот он этим и занимается: зарабатывает так, деньги получает, ведь он больше ничего не делает и никуда не ходит», - подчеркнул Алибасов.
И добавил, что Садальский "может уверять, что хочет", но он "полтора года пролежал в больнице", и много лечился после отравления
К слову, Алибасов выясняет отношения не только с Садальским. У него возникли проблемы и с экс-участником группы "На-На" Вдимиром Левкиным. Певец решил устроить в Москве концерт, на котором были бы исполнены хиты группы. Но Бари Каримович ему в этом отказал и даже пригрозил судом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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