Производитель Himars получил множество заказов после его использования на Украине
Использование РСЗО Himars на Украине стало своеобразной рекламной акцией для производителя.
США пойдут на расширение производства РСЗО Himars, в том числе, для поставок на экспорт.
Производитель планирует расширить выпуск систем на 20 единиц в год, сообщают источники.
Сообщается, что суммарный объем контрактов на поставки системы ожидается порядка 800 единиц.
Опубликовано: Тарас Медведев
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