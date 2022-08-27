Производитель Himars получил множество заказов после его использования на Украине

Использование РСЗО Himars на Украине стало своеобразной рекламной акцией для производителя.

США пойдут на расширение производства  РСЗО Himars, в том числе, для поставок на экспорт.

Производитель планирует расширить выпуск систем на 20 единиц в год, сообщают источники.

Сообщается, что суммарный объем контрактов на поставки системы ожидается порядка 800 единиц.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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