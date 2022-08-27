Более 1000 человек погибли в результате наводнения в Пакистане

Власти Пакистана уже насчитали более 1000 жертв после разрушительных дождей на севере страны.

Тысячам людей, живущих у затопленных рек на севере Пакистана, было приказано покинуть свои дома в субботу после того, как разрушительные муссонные дожди уже унесли почти 1000 жизней.

Многочисленные реки в провинции Хайбер-Пахтунхва, пересекаемые горами и крутыми долинами, вышли из берегов и разрушили десятки зданий, в том числе отель на 150 номеров, смытый бушующими водами.