Более 1000 человек погибли в результате наводнения в Пакистане
Власти Пакистана уже насчитали более 1000 жертв после разрушительных дождей на севере страны.
Тысячам людей, живущих у затопленных рек на севере Пакистана, было приказано покинуть свои дома в субботу после того, как разрушительные муссонные дожди уже унесли почти 1000 жизней.
Многочисленные реки в провинции Хайбер-Пахтунхва, пересекаемые горами и крутыми долинами, вышли из берегов и разрушили десятки зданий, в том числе отель на 150 номеров, смытый бушующими водами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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