Привычки японцев, которые русским умом не понять никогда

Япония - страна, в которой смешались инновационные технологии и древнейшие восточные традиции, которые кажутся странными.

Жителям западных стран трудно приспособиться к особенностям японского быта. Например, их удивляют тапочки для туалета, которые есть в каждом японском доме.

Большинство японцев помешаны на гигиене, и стараются руки-ноги тоже держать в чистоте. Потому, чтобы не разносить по дому "грязь" из туалетной комнаты, они надевают специальные тапочки, когда туда заходят. Такие же могут предложить и гостям.

Удивляют в это стране и вендинговые автоматы. Ассортимент их весьма необычен: там есть куриные яйца, овощи, лед, сувениры, сладости. В 90-х существовали автоматы, где можно было купить поношенные трусы, однако под давлением местных жителей их запретили.

Японцы отличаются также дневным сном на работе. В Стране Восходящего солнца это приветствуется, и даже создаются условия для такого отдыха. Если в транспорте пассажиры видят спящего человека, стараются его не беспокоить.

Однако и у инэмури (сон на работе) есть свои правила. Человек должен делать вид, что заинтересован в процессе - например, спать сидя либо стоя. На совещании с начальством тоже поспать не получится — это неуважение к руководству. Зато начальник спокойно может спокойно вздремнуть в присутствии подчиненного.