В чем разница между русской и американской свадьбами

В США большое внимание придают дресс-коду, проводят репетиции церемонии мероприятия и после венчания отправляются в путешествие.

Если в русских свадьбах больше эмоций, то в американских - больше расчета. Например, там очень важно соблюдение дресс-кода.

В России если его и вводят на свадьбах, то соблюдают не все гости. В Америке гость скорее пропустит торжество, чем позволит себе нарушить это правило. Вообще, чтобы все было в одной цветовой гамме, жених и невеста долго выбирают единую цветовую палитру для гостей и рассылают ее заранее.

Если в России гостей зовут в том числе на регистрацию брака в ЗАГС, то в США молодожены документы подают отдельно от торжества, и подписывают их в обычной одежде. А настоящее торжество, с гостями, планируется на другой день.

В Америке также большое внимание уделяется репетициям свадьбы. И делается это по-настоящему: невеста с прической и макияжем, приходят подружки и друзья жениха. “Прогон” включает всю церемонию - от выхода невесты до слов клятвы. Делается это, чтобы избежать непредвиденных ЧП на церемонии.

А после празднования реальной свадьбы молодожены из США отправляются в медовый месяц прямо со свадебной вечеринки. Иногда - снимают номер в отеле в своем городе и проводят там либо несколько дней, либо брачную ночь. Но большинство пар, если могут себе это позволить, выбирают поездку в отпуск.