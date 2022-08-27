Россиянам не стоит ждать дешевых туров в Египет этой осенью
Турпром сообщил, что адекватную стоимость туров в Египет можно ожидать не ранее второй половины ноября.
Причина кроется, по видимому, в том, что в начале ноября в Египте откроется 27-ая Конференция по изменению климата ООН (КС-27).
Местом проведения форму станет Шарм-эль-Шейх и еще до начала сюда начнут стекаться волонтеры, а затем многочисленные делегации участников.
Уже сегодня по сообщению операторов нет мест на ноябрь в отелях этого популярного курорта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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