Ургант будет вести новое образовательное шоу «Путь в IT»

Иван Ургант отработал первый эфир нового образовательного телешоу об IT для платформы GeekBrains.

«Почему именно я? Смотрите, с буквы «I» начинается мое имя, а буквой «T» заканчивается. Я внутри IT», — пошутил Ургант на премьере.

Гостями дебютного эфира стали Александр Волчек и Александр Сагун. Участники рассказали, как очутились в сфере IT и о курсах, которые предлагает площадка GeekBrains.

Ургант в своем амплуа задал гостям вопрос, сможет ли сменить профессию его 56-летний коллега Дмитрий Нагиев, покинувший шоу «Голос».