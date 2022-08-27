Ургант будет вести новое образовательное шоу «Путь в IT»
Иван Ургант отработал первый эфир нового образовательного телешоу об IT для платформы GeekBrains.
«Почему именно я? Смотрите, с буквы «I» начинается мое имя, а буквой «T» заканчивается. Я внутри IT», — пошутил Ургант на премьере.
Гостями дебютного эфира стали Александр Волчек и Александр Сагун. Участники рассказали, как очутились в сфере IT и о курсах, которые предлагает площадка GeekBrains.
Ургант в своем амплуа задал гостям вопрос, сможет ли сменить профессию его 56-летний коллега Дмитрий Нагиев, покинувший шоу «Голос».
Опубликовано: Тарас Медведев
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