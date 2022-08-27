В Ливии БПЛА Bayraktar TB2 вышел на охоту за «Панцирь-С», который сбил MQ-9 «Reaper»

Как сообщает в субботу Avia.pro,  турецкий ударный беспилотник был замечен в зоне расположения ЗРК «Панцирь-С», которому удалось поразить американского MQ-9 «Reaper.

Ливийская национальная армия освобождения использовала систему «Панцирь—С1Э», чтобы уничтожить БЛА MQ—9 Reaper.

Теперь правительственные войска пытаются отследить комплекс с помощью ударного БЛА Bayraktar TB2.

Вашингтон выразил недовольство ударами ливийских повстанцев, поэтому Правительство национального единства было вынуждено бросить свои силы на ликвидацию зенитных комплексов российского производства, уточнили эксперты портала.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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