В Ливии БПЛА Bayraktar TB2 вышел на охоту за «Панцирь-С», который сбил MQ-9 «Reaper»
Как сообщает в субботу Avia.pro, турецкий ударный беспилотник был замечен в зоне расположения ЗРК «Панцирь-С», которому удалось поразить американского MQ-9 «Reaper.
Ливийская национальная армия освобождения использовала систему «Панцирь—С1Э», чтобы уничтожить БЛА MQ—9 Reaper.
Теперь правительственные войска пытаются отследить комплекс с помощью ударного БЛА Bayraktar TB2.
Вашингтон выразил недовольство ударами ливийских повстанцев, поэтому Правительство национального единства было вынуждено бросить свои силы на ликвидацию зенитных комплексов российского производства, уточнили эксперты портала.
Опубликовано: Тарас Медведев
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