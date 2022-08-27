Назван сценарий, при котором ЕС вернется к поставкам российского газа

Евросоюз снова будет поставлять газ из России только в том случае, если там начнутся большие проблемы.

Аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, заявил «Вечерней Москве», что условием России станет запуск обоих «Северных потоков».

По его словам, «трезвомыслящие» политики в Евросоюзе готовы убить свою экономику за определенную идею.

Они уже высказывали мысли о демонтаже газопровода «Северный поток — 2».

Аналитик надеется, что политики стран ЕС найдут разум и волю одуматься.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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