Назван сценарий, при котором ЕС вернется к поставкам российского газа
Евросоюз снова будет поставлять газ из России только в том случае, если там начнутся большие проблемы.
Аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, заявил «Вечерней Москве», что условием России станет запуск обоих «Северных потоков».
По его словам, «трезвомыслящие» политики в Евросоюзе готовы убить свою экономику за определенную идею.
Они уже высказывали мысли о демонтаже газопровода «Северный поток — 2».
Аналитик надеется, что политики стран ЕС найдут разум и волю одуматься.
Опубликовано: Тарас Медведев
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