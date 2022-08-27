Журналистка Юлия Брановская попала под артобстрел в Донецке

Лицо проекта Мужское/Женское оказалась под обстрелом ВСУ в центре Донецка рядом с гостиницей Park Inn.

Юлия уже несколько раз посещала Донецк в рамках телепроекта «Женщины Донбасса» от Первого канала, пишет «Газета.ру».

На этот раз все прошло не так позитивно, как обычно. В прифронтовом городе Барановская своими глазами увидела, как ВСУ проводят артобстрел.

В результате были повреждены две машины, упали ветки деревьев. Сообщается, что телеведущая не пострадала.