Журналистка Юлия Брановская попала под артобстрел в Донецке
Лицо проекта Мужское/Женское оказалась под обстрелом ВСУ в центре Донецка рядом с гостиницей Park Inn.
Юлия уже несколько раз посещала Донецк в рамках телепроекта «Женщины Донбасса» от Первого канала, пишет «Газета.ру».
На этот раз все прошло не так позитивно, как обычно. В прифронтовом городе Барановская своими глазами увидела, как ВСУ проводят артобстрел.
В результате были повреждены две машины, упали ветки деревьев. Сообщается, что телеведущая не пострадала.
Опубликовано: Тарас Медведев
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