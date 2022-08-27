Политолог Михайлов считает, что спецоперация на Украине вступила в решающую фазу

Он отрицает мнения ряда аналитиков о том, что ход спецоперации замедлился по ряду причин.

По словам Михайлова, видимого контрнаступления нет, идет массовое уничтожение военных объектов и живой силы противника.

Он отмечает, что достаточно поработать на страхе. Так чтобы разведка велась активно и живая сила противника уничтожалась на дистанции в огромных количествах.

Ранее сообщалось, что попытка прорыва украинских военных через реку Ингулец в Херсонской области была пресечена после того, как их обнаружила разведка. В результате была уничтожена военная техника и более 130 военнослужащих.