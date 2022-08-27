Советы Коко Шанель: как быть модной без затрат

Легендарная икона моды советовала женщинам перед выходом проверить, что в гардеробе может быть лишним.

Мода постоянно развивается. Это огромная отрасль, которая оценивается во всем мире примерно в 300 миллиардов долларов.

Мы видим что-то в витрине магазина или в Интернете, и мы хотим это! Но очень часто то, что хорошо смотрится на одном человеке, не обязательно хорошо смотрится на другом. Или одежда, которую мы носили в юности, не обязательно хорошо смотрится на нас сегодня.

Человеку всегда нравилось выражать себя через одежду, и у многих есть все, что только можно себе представить - от изысканного и элегантного до кричащего.

Да, но насколько это приближает человека к стилю? Ведь стиль - это мода, которая подвержена редактированию. То есть, умению создать такой образ, в котором, как говорится, ни добавить, ни отнять.

Потому стоит прислушаться к советам великой иконы моды Коко Шанель, которая говорила: “Прежде, чем выйти из дому, посмотрите в зеркало. И - снимите одну вещь или украшение".