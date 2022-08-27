Украинские нацгвардейцы с ЗАЭС попросили российское гражданство
Военизированная охрана Запорожской АЭС обратилась за получением российского гражданства.
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские военные, которые охраняют ЗАЭС, решили получить гражданство РФ и перейти на службу в ВС России.
«Подавляющее большинство этих парней уже имеют российское гражданство или находятся в стадии его получения. Так же заявляют о намерении служить в подразделениях РФ», — сказал Рогов.
По словам чиновника, эти люди остаются верными своему долгу и жителям Энергодара.
Опубликовано: Тарас Медведев
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