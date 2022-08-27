Украинские нацгвардейцы с ЗАЭС попросили российское гражданство

Военизированная охрана Запорожской АЭС обратилась за получением российского гражданства.

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские военные, которые охраняют ЗАЭС, решили получить гражданство РФ и перейти на службу в ВС России.

«Подавляющее большинство этих парней уже имеют российское гражданство или находятся в стадии его получения. Так же заявляют о намерении служить в подразделениях РФ», — сказал Рогов.

По словам чиновника, эти люди остаются верными своему долгу и жителям Энергодара.