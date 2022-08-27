Пугачева рассказала, чем будет заниматься на Родине
Накануне Примадонна вернулась в Россию, своими планами на ближайшее будущее она поделилась с журналистами.
Алла Пугачева вернулась в Москву после полугодового отсутствия. Соответствующий ролик о приезде Примадонны выложил ее друг, дизайнер Игорь Гуляев.
А потом звезду советской и российской эстрады во время прогулки по московской улице заметили журналисты "Известий". Звезда шла с пакетами в руках, сообщает Рамблер. Корреспонденты обратились к ней с вопросами.
Они спросили певицу, каковы ее планы на ближайшее будущее. Алла Пугачева рассказала изданию, что концертной деятельностью она не намерена заниматься.
Сейчас на повестке дня - подготовка детей Гарри и Лизы к новому учебному году. А также, по словам Примадонны, нужно определиться с дальнейшей жизнью.
Алла Борисовна заявила, что надо "порядок наводить". "В моей голове, вашей голове", — сказала Пугачева журналистам.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Украинские нацгвардейцы с ЗАЭС попросили российское гражданство
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Советы Коко Шанель: как быть модной без затрат
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста