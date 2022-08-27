Путин подписал указ, облегчающий пребывание украинцев в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий пребывание и работу сотен тысяч людей, уехавших из Украины в Россию.

Согласно этим временным мерам, опубликованным в субботу, владельцы украинских паспортов, а также жители ДНР и ЛНР, и освобожденных областей смогут находиться в России «без ограничения сроков».

До сих пор они могли официально находиться в России только 90 дней в течение 180-дневного периода. Для более длительного пребывания необходимо было получить разрешение на работу или специальное разрешение.

Заинтересованные лица теперь имеют право заниматься профессиональной деятельностью в России без разрешения на работу, уточняется в указе.

Однако, чтобы воспользоваться этой мерой, им придется пройти дактилоскопию, получить удостоверение личности с фотографией, а также пройти проверку на наркотики и инфекционные заболевания. Документ также запрещает выдворение из России граждан Украины, за исключением освобожденных из мест лишения свободы или считающихся угрожающими безопасности России.