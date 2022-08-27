Путин подписал указ о соцвыплатах и пенсиях для прибывших в РФ из Донбансса и Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах и пенсиях прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины.

В субботу, 27 августа 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право на получение социальных выплат и пенсий для прибывших на территорию России жителей из ДНР и ЛНР, а также беженцам из Украины.

Согласно данному указу, прибывшие на территорию России с 18 февраля этого года жители Донбасса и Украины имеют право получать ежемесячную пенсионную или социальную выплату в размере десяти тысяч российских рублей, а также ряд других выплат для различных категорий граждан до 31 декабря 2022 года.