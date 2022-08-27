Сатановский нашел способ отвадить США от Украины и границ России

Американцы любого уровня должны понять, что визит на Украину станет для них поездкой на тот свет.

Политолог Сатановский уверен, что США не отстанет от своего плана по дестабилизации России, пока Россия не переключит их энергию на другие задачи.

«Уничтожать надо этих ребят, как во Вьетнаме и Корее. С учетом современных реалий», – уверен Сатановский.