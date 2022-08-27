Вокруг смерти Н.В, Гоголя сложилось множество неоднозначных легенд
Самая популярная из них — о том, что писателя якобы похоронили заживо, приняв за смерть летаргический сон.
В 1931 году могила Гоголя была вскрыта для того, что бы перенести его прах с Данилова монастыря на Новодевичье кладбище.
По словам присутствующих при этом, голова писателя была повернута в сторону, его тело скрючилось и к тому же обивка была повреждена.
Это и дало одному из участников мероприятия — писателю Владимиру Лидину заявить о погребении Гоголя живым.
Но все это легко объясняется без привлечения данной гипотезы — например, доски гроба со временем начинают гнить и под давлением земли проседают, что приводит к изменению положения тела. Ну а ткань обивки за десятилетия попросту истлевает.
Кроме того, друзья Гоголя и лечащие врачи знали о его фобии и наверняка тщательно проверили, жив ли он.
Наконец, на следующий после его смерти день с писателя снимал посмертную маску приехавший для этого скульптор Николай Рамазанов, не заметивший ничего необычного в ходе данной процедуры. Если бы Гоголь был жив, его тело отреагировало бы на нее даже в случае летаргического сна.
По этим причинам гипотезу о погребении Н.В. Гоголя живым следует отнести к категории страшилок.
Опубликовано: Антон Райт
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