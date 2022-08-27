Волочкова оказалась родственницей Наполеона и Марии-Антуанетты
В интервью YouTube-каналу Genotek прима Мариинки рассказала о своем родстве с Наполеоном.
«Я встречалась со своей предшественницей. Ей было очень много лет тогда. Она была такая милая бабулечка! Мы встретились с ней в замке, в Австрии. Когда я увидела эту княжну, то почувствовала, что все царственное, что мне присуще, по своей стати, по породе», — сообщила балерина.
Эта родственница оказалась потомком Марии-Антуанетты, сказала Волочкова. А по другой линии ее родня имеет общие корни с Наполеонами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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