Волочкова оказалась родственницей Наполеона и Марии-Антуанетты

В интервью YouTube-каналу Genotek прима Мариинки рассказала о своем родстве с Наполеоном.

«Я встречалась со своей предшественницей. Ей было очень много лет тогда. Она была такая милая бабулечка! Мы встретились с ней в замке, в Австрии. Когда я увидела эту княжну, то почувствовала, что все царственное, что мне присуще, по своей стати, по породе», — сообщила балерина.

Эта родственница оказалась потомком Марии-Антуанетты, сказала Волочкова. А по другой линии ее родня имеет общие корни с Наполеонами.