Можно ли приступать к делению декоративных многолетников в августе или лучше подождать до сентября

Середина или конец августа – подходящее время для деления многолетников, цветущих весной или в начале лета.

К таким растениям относятся: примула, бруннера, пион, ирис, барвинок, гравилат и др. Высаженные в этот период делёнки успевают укорениться на новом месте и успешно переносят зимние холода.

Деление и пересадка растений в холодные осенние месяцы может неблагоприятно отразиться на их состоянии и даже привести к гибели.

Задержка роста и слабое цветение могут быть также вызваны посадкой делёнок в слишком мелкие и тесные посадочные ямы, не заправленные плодородной почвой.

Молодые растения нужно сажать на ту же глубину, на которой рос родительский куст. Например, примулу при посадке заглубляют так, чтобы наружные листья розетки касались почвы.

Ростовые почки пиона должны располагаться на 3–5 см ниже уровня грунта.

Верхняя часть корневища бородатого ириса при правильной посадке слегка выступает над поверхностью почвы, а корневище сибирского ириса располагается на глубине 5–7 см.