«Сплин» и «Мумий Тролль» огорчили своих фанатов отменой долгожданных концертов в Москве
Российские группы «Сплин» и «Мумий Тролль» огорчили своих поклонников отменой концертов на фестивале в Москве.
27 августа российские группы «Сплин» и «Мумий Тролль» не выступили на фестивале рок-музыки «Музыка с сильным характером», невзирая на то, что являлись хэдлайнерами мероприятия.
В результате отмены выступления поклонники музыкальных коллективов испытали полное разочарование.
Ведь многие зрители приобрели билеты на московский фестиваль рок-музыки лишь только для того, чтобы услышать хиты в исполнении Александра Васильева и Ильи Лагутенко.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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