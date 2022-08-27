«Сплин» и «Мумий Тролль» огорчили своих фанатов отменой долгожданных концертов в Москве

Российские группы «Сплин» и «Мумий Тролль» огорчили своих поклонников отменой концертов на фестивале в Москве.

27 августа российские группы «Сплин» и «Мумий Тролль» не выступили на фестивале рок-музыки «Музыка с сильным характером», невзирая на то, что являлись хэдлайнерами мероприятия.

В результате отмены выступления поклонники музыкальных коллективов испытали полное разочарование.

Ведь многие зрители приобрели билеты на московский фестиваль рок-музыки лишь только для того, чтобы услышать хиты в исполнении Александра Васильева и Ильи Лагутенко.