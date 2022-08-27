Папировка, Медуница и другие яблони щедро одарили в нынешнем сезоне

Собирать падалицу надо сразу же, как только приезжаете на свой участок. Если не сделать этого, то яблонная плодожорка уничтожит не только плоды, оказавшиеся на земле, но и те, что остались на ветках.

Выберется гусеница из упавшего яблока — и вновь на дерево.Однако собрать падалицу — лишь первый шаг, этап второй — придумать, как сохранить ее: в свежем виде пролежат подбитые яблоки не более суток, а потом начнут гнить.

Вывод — делать заготовки.

Большую часть яблок я отправляю в сушилку. До недавнего времени использовал дедовский метод: резал яблоки дольками, относил их на чердак и раскладывал на щиты.

Под крышей дома жара в любой день такая, что сохнут яблоки за день-два. Однако бегать по лестнице с ведром резаных яблок, париться на чердаке — дело непростое, поэтому в прошлом году приобрел электрическую сушилку.

Теперь это моя главная помощница в заготовке яблочных чипсов.Конечно, варим и варенье, но сладким лакомством не увлекаемся, чтобы не наращивать лишние килограммы.

Другое дело — зимние компоты, которые закатываем в трехлитровые банки. Это настоящий экологически чистый и полезный продукт — без консервантов и почти без сахара. Какая-то часть яблок уходит в летние пироги и шарлотку. Калорийно, конечно, но кусочек-то позволить себе иногда можно!

Много падалицы уходит при заготовке за зиму пюре: эта вкуснятина отлично сочетается с творогом. Но, используя даже все перечисленные способы переработки яблок, не получается «уничтожить» всю падалицу.

Стоит собрать ее, как летят на землю новые плоды. Если понимаю, что не справляюсь с яблочным нашествием, начавшие портиться яблоки просто сгребаю и отправляю в компост.

Плоды без признаков болезней компосту не помеха — почвенные бактерии все переработают.

Особое внимание уделяю засохшим плодам, которые остались на дереве. Эти «мумии» — источник инфекции, они могут стать причиной заболеваний яблонь в следующем году.