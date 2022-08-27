Никоненко: уехавшие из страны знаменитости навсегда потеряли Россию

Российский актёр Сергей Никоненко высказал своё мнение об уехавших из России деятелях искусства.

27 августа народный артист РСФСР Сергей Никоненко в своём интервью для российского издательства «Аргументы и Факты» заявил, что актёры и музыканты, уехавшие из Российской Федерации представляют собой «гнилушки».

По мнению актёра Никоненко, Россия продолжит существовать и развиваться без уехавших заграницу артистов, в отличии от них, которые навсегда потеряли для себя своих поклонников и Родину.