Экс-супругу Шварценеггера Шрайвер голливудские папарацци сравнили с ящерицей
66-летняя Мария всегда выглядит идеально на публике — голливудская школа, в которой она позировала с мужем на красной дорожке, попала в цель.
Тем неожиданнее было увидеть бывшую первую леди Калифорнии без макияжа.
Папарацци неожиданно застали ее на прогулке по улицам Лос-Анджелеса.
Специфика ее выражения лица и кожа поразили поклонников железного Арни, многие пришли к выводу, что проблема в пластических операциях.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Кто из жителей Японии самый бесправный человек в стране
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Никас Сафронов допустил развод Пугачёвой с Галкиным из-за её возвращения в Россию
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста