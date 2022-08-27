Экс-супругу Шварценеггера Шрайвер голливудские папарацци сравнили с ящерицей

66-летняя Мария всегда выглядит идеально на публике — голливудская школа, в которой она позировала с мужем на красной дорожке, попала в цель.

Тем неожиданнее было увидеть бывшую первую леди Калифорнии без макияжа.

Папарацци неожиданно застали ее на прогулке по улицам Лос-Анджелеса.

Специфика ее выражения лица и кожа поразили поклонников железного Арни, многие пришли к выводу, что проблема в пластических операциях.