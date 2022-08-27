Валерия объяснила феномен популярности песен группы «Ласковый май»
Российская певица Валерия рассказала почему песни группы «Ласковый май» пользуются такой популярностью.
Российская эстрадная певица Валерия поделилась своим мнением о причине популярности песен «Ласкового мая» для документального фильма «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны».
Валерия утверждает, что секрет успеха группы Юрия Шатунова заключался в том, что их «песенки запоминающиеся» благодаря незамысловатости музыкальных композиций, которые покорили сердца миллионов слушателей в России и за рубежом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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