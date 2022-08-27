Никас Сафронов допустил развод Пугачёвой с Галкиным из-за её возвращения в Россию
Художник Никас Сафронов прокомментировал возвращение Аллы Пугачёвой в Россию после полугодового отпуска.
27 августа российский художник Никас Сафронов эксклюзивно для газеты «Комсомольская правда» прокомментировал неожиданное возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию, которое произвело настоящий фурор в обществе.
Сафронов заявил, что Пугачёва «никогда не отказывалась от России», поэтому не видит ничего удивительного в её возвращении в Москву, а возможной причиной её неожиданного приезда может быть развод с её супругом Галкиным, который по мнению художника поступает неправильно, делая «неприятные заявления».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Никас Сафронов допустил развод Пугачёвой с Галкиным из-за её возвращения в Россию
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