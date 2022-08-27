Кто из жителей Японии самый бесправный человек в стране

Лишен возможности голосовать и высказываться на политические темы не кто иной, как император Страны Восходящего солнца.

Мало кто знает, но император в Японии - самый ущемленный в правах гражданин. У него нет права голоса, он не должен высказывать свои политические взгляды, он находится под постоянным контролем чиновников.

Недавно в Японии сняли гриф "секретно" с документа, рассказывающего, как в 1971-м году сотрудники тамошнего МИДа чуть с ума не сошли, решая задачу о загранпаспорте для императора.

Императору впервые предстояло отправиться в Европу, и чиновники пришли к выводу: загранпаспорт - это есть официальная просьба к властям иных стран для того, чтобы его владелец мог путешествовать.

Императору обращаться с какими-то просьбами к другим странам не по статусу - это ущемление его достоинства.

И вообще император не просто человек, а - символ государства и единства народа. Потому он не должен проходить банальные таможенные процедуры. В итоге МИД Японии принял решение о том, что императору и императрице загранпаспорта не положены.

Это решение зафиксировали на бумаге и скрепили печатями.

При этом отмечено, что членам императорской семьи выдавать паспорта - можно. Но не простые, а - дипломатические, они в Японии зелёного цвета.