В Москве умер военный журналист Дмитрий Литовкин
В Москве на 51 году жизни скончался российский военный журналист и эксперт Дмитрий Литовкин.
В субботу, 27 августа 2022 года, российское новостное агентство ТАСС сообщило о смерти потомственного военного журналиста, писателя и эксперта Дмитрия Литовкина в возрасте пятидесяти лет.
Коллега журналиста Андрей Ваганов заявил, что причиной столь скоропостижной смерти эксперта в области российских Вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса стала болезнь «не ковид, какое-то внутреннее заболевание» из-за которого последние дни своей жизни Литовкин провёл в состоянии медикаментозной комы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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