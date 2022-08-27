В Москве умер военный журналист Дмитрий Литовкин

В Москве на 51 году жизни скончался российский военный журналист и эксперт Дмитрий Литовкин.

В субботу, 27 августа 2022 года, российское новостное агентство ТАСС сообщило о смерти потомственного военного журналиста, писателя и эксперта Дмитрия Литовкина в возрасте пятидесяти лет.

Коллега журналиста Андрей Ваганов заявил, что причиной столь скоропостижной смерти эксперта в области российских Вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса стала болезнь «не ковид, какое-то внутреннее заболевание» из-за которого последние дни своей жизни Литовкин провёл в состоянии медикаментозной комы.