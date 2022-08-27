На гей-параде в Северной Королине на шесте для стриптиза сидел маленький ребенок
Пользователи Сети сочли это жестоким обращением с детьми, но организаторы настаивают, что шест есть вариант физических упражнений.
Пользователи Twitter негативно отреагировали на вирусные видео и фотографии, на которых изображен маленький ребенок на шесте для стриптиза на недавнем гей-параде в Северной Каролине.
"На мероприятии pride в Шарлотте, Северная Каролина, был показан шест для стриптиза, где дети могли попробовать себя в танцах на шесте", - написал консервативный новостной аккаунт LibsofTikTok.
На одной из фотографий можно увидеть полураздетую женщину, держащуюся за шест для стриптиза, с маленьким мальчиком на руках, который также держится за шест.
Многие консерваторы в социальных сетях выразили возмущение по поводу этого видео, в том числе политический деятель республиканской партии Мэтт Макковяк, который назвал его "жестоким обращением с детьми".
"Прямиком в тюрьму", - написал в твиттере Мэтт Ринальди, председатель Республиканской партии Техаса. "У Америки серьезная проблема", - добавил журналист Тейлер Хансен.
Похожая ситуация недавно произошла в Гаррисберге, штат Пенсильвания, когда гей-парад стал вирусным из-за фотографий, на которых маленького ребенка инструктируют, как пользоваться шестом для стриптиза.
Фестиваль поддержал шест для стриптиза и действия инструктора, сказав Fox News Digital, что это "не более чем средство развлечения и физических упражнений".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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