Наталья Фриске крестила свою 4-месячную дочку Луну

Таинство состоялось в московском храме Петра и Павла возле Яузских ворот, там присутствовали самые близкие молодой мамы.

Знаковое событие сегодня произошло в жизни сестры известной певицы Жанны Фриске. Наталья Фриске крестила свою маленькую дочку, сообщает СтарХит.

Девочка, которую мама назвала Луной, родилась в апреле при помощи процедуры ЭКО. Ранее Наталья заявляла, что в сентябре намерена выйти из декрета. Вероятно, в преддверии трудовых будней женщина решила устроить дочери крестины.

Таинство состоялось в храме Петра и Павла возле Яузских ворот, там присутствовали самые близкие виновницы торжества, в том числе - дедушка и бабушка малышки.

Владимир и Ольга Фриске рядом с дочерью всегда. Они встречали ее из роддома - вместе с биологическим отцом крохи Александром Титовым. С ним Наталья рассталась еще в самом начале беременности и сейчас не поддерживает общение.

Недавно 36-летняя мама пожаловалась на хейтеров, которые проходятся по внешности малышки. По мнению недоброжелателей, девочка слишком много весит и якобы страдает от ожирения.

«Это у вас мозг точно ожиревший! Что тут можно сказать? Оскорблять маленького ребенка...» — в сердцах ответила хейтерам Фриске.