Наследница Мадонны выпустила свой первый клип «Lock & Key»

Дочь Мадонны Лурдес Леон начала свою музыкальную карьеру, выпустив клип на песню «Lock & Key».

Лурдес Леон решила пойти по стопам своей матери Мадонны и под творческим псевдонимом Lolahol выпустила свой дебютный клип «Lock & Key», который за три дня собрал почти миллион просмотров на видеохостинге YouTube.

В клипе Леон выгуливает собаку, красуется в нарядах от английского дизайнера Кристиана Кована и танцует на постоянно сменяющихся локациях: пляж, розовые декорации, машина и кладбище.