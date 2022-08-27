Наследница Мадонны выпустила свой первый клип «Lock & Key»
Дочь Мадонны Лурдес Леон начала свою музыкальную карьеру, выпустив клип на песню «Lock & Key».
Лурдес Леон решила пойти по стопам своей матери Мадонны и под творческим псевдонимом Lolahol выпустила свой дебютный клип «Lock & Key», который за три дня собрал почти миллион просмотров на видеохостинге YouTube.
В клипе Леон выгуливает собаку, красуется в нарядах от английского дизайнера Кристиана Кована и танцует на постоянно сменяющихся локациях: пляж, розовые декорации, машина и кладбище.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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