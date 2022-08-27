Российский ученый рассказал о фантастических перспективах 4D-печати органов

Для таких технологий используют так называемые интеллектуальные материалы, которые способны контролируемо менять свои характеристики.

Биоинженер Федор Сенатов рассказал о создании и принципах работы 4D-биопринтинга. По словам директора НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ «МИСиС», технология позволяет менять форму уже напечатанного ранее имплантата.

«Для 4D-печати необходимо развивать область интеллектуальных материалов. Речь идет о материалах, которые способны контролируемо менять какую-либо из характеристик под воздействием внешнего фактора. К примеру, самое распространенное - материалы с памятью формы. Скажем, дыхательные стенты для собак поместили в гортань в сжатом виде, и от тепла тела животного имплантат раскрылся и принял другую, нужную форму», – так пояснил ученый принцип действия новой технологии Газете.ру.

По его словам, существуют материалы, реагирующие на свет, изменения электромагнитного излучения, влажности, кислотности.

«Мы занимаемся в основном изменением формы. Это необходимо для малоинвазивной установки имплантатов. Однако пока это все лабораторное, и еще далеко от уровня внедрения», – уточнил Сенатов.

Тем не менее, эти прорывные технологии обещают большое будущее. В частности, они позволят печатать кожу прямо на человеке.