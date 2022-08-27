NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС

МАГАТЭ сформировало экспертную группу для посещения крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

В субботу, 27 августа 2022 года, американская газета The New York Times заявила, что МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской атомной электростанции, в которую вошли одиннадцать экспертов из нескольких стран, среди которых будет лично присутствовать руководитель Рафаэль Мариано Гросси.

Обозреватели издательства отмечают, что визит делегации, в которую не входят представители Соединённых Штатов и Великобритании, состоится на следующей неделе, однако официальные представители МАГАТЭ отказались давать комментарии по этому поводу.