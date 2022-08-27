NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС
МАГАТЭ сформировало экспертную группу для посещения крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.
В субботу, 27 августа 2022 года, американская газета The New York Times заявила, что МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской атомной электростанции, в которую вошли одиннадцать экспертов из нескольких стран, среди которых будет лично присутствовать руководитель Рафаэль Мариано Гросси.
Обозреватели издательства отмечают, что визит делегации, в которую не входят представители Соединённых Штатов и Великобритании, состоится на следующей неделе, однако официальные представители МАГАТЭ отказались давать комментарии по этому поводу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста