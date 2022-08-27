ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Комитет по правам человека ООН выступил против сноса памятника Освободителям в Риге.
В субботу, 27 августа 2022 года, юрист Станисловас Томас предоставил белорусским журналистам документ, согласно которому Комитет по правам человека ООН потребовал от высшего руководства Латвийской Республики прекратить демонтаж памятника Освободителям в Риге.
Отмечается, что по факту сноса памятника советским воина начато разбирательство, ввиду чего в ООН призвали латвийскую сторону сохранить уже демонтированные остатки мемориального комплекса в столице Латвии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
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