ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге

Комитет по правам человека ООН выступил против сноса памятника Освободителям в Риге.

В субботу, 27 августа 2022 года, юрист Станисловас Томас предоставил белорусским журналистам документ, согласно которому Комитет по правам человека ООН потребовал от высшего руководства Латвийской Республики прекратить демонтаж памятника Освободителям в Риге.

Отмечается, что по факту сноса памятника советским воина начато разбирательство, ввиду чего в ООН призвали латвийскую сторону сохранить уже демонтированные остатки мемориального комплекса в столице Латвии.