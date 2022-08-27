Англичанин встречил Киану Ривз в отеле и пригласил на свадьбу, а тот не отказал

Актер пообщался с женихом, невестой и их гостями, а потом попозировал для памятных фото.

Канадский актер Киану Ривз побывал на свадьбе англичан Джеймса и Никки Роуднайт, которых видел всего раз в жизни. Жених звезду "Матрицы" встретил в баре отеля Fawsley в Нортгемптоншире, где планировалось провести церемонию бракосочетания. Там же остановился и актер, сообщает Сплетник.ру.

Пользуясь случаем, Джеймс полушутя пригласил актера на свое торжество, хотя на самом деле верил в его приход мало.

Однако в разгар свадьбы к невесте подошел сотрудник отеля и сообщил, что с ней хочет пообщаться "один особенный гость" — это и был Киану.

Никки призналась, что все это было очень волнующе. Она поздоровалась, предложила актеру выпить, но тот отказался, сославшись на предстоящий перелет. "Но он был милым, дружелюбным и поздравил нас со свадьбой", - рассказала невеста.

По ее словам, Киану пообщался не только с молодыми, но и гостями, И согласился сделать совместные фото на память. Некоторыми фотографиями Никки поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Никки и Джеймс рассказали, что Киану их кумир. Больше всего им нравится франшиза "Джон Уик", где актер исполняет главную роль.

Поклонники Киану тем временем ждут, когда же состоится его собственная свадьба. Нынешней весной появились слухи, будто звезда обручился с художницей Александрой Грант. Ривза был замечен в ювелирном магазине, и предполагается, что он выбирал там для Александры кольцо.